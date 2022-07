Scampò alla strage di via D'Amelio racconta la sua lotta per la memoria (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - "Il 19 luglio per me è tutti i giorni, ma lo deve essere per tutti perché il sacrificio di chi ha lavorato per la nostra terra non deve essere dimenticato". Parla ad AGI dalla sua casa Antonino Vullo, l'unico superstite della strage di via D'Amelio. In questa via di Palermo c'è silenzio, la vita tutti i giorni corre veloce e il 19 luglio, giorno dell'eccidio, la marea di giovani e personalista delle istituzioni la invade per ricordare il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, tutti componenti della Scorta del Quarto Savona 21. "Il 19 luglio - aggiunge - deve essere vissuto durante gli atti giornalieri di via quotidiana, durante tutte le nostre azioni per un futuro migliore. Solo così lo potremmo avere". In questi trent'anni ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - "Il 19 luglio per me è tutti i giorni, ma lo deve essere per tutti perché il sacrificio di chi ha lavorato per la nostra terra non deve essere dimenticato". Parla ad AGI dsua casa Antonino Vullo, l'unico superstite delladi via D'. In questa via di Palermo c'è silenzio, la vita tutti i giorni corre veloce e il 19 luglio, giorno dell'eccidio, la marea di giovani e personalista delle istituzioni la invade per ricordare il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, tutti componenti della Scorta del Quarto Savona 21. "Il 19 luglio - aggiunge - deve essere vissuto durante gli atti giornalieri di via quotidiana, durante tutte le nostre azioni per un futuro migliore. Solo così lo potremmo avere". In questi trent'anni ...

Trentennale di Via D'Amelio, parlano Rino Germanà e Massimo Russo ...di via D'Amelio parla il poliziotto che 57 giorni dopo la morte di Borsellino scampò ... - - > Anni difficili di lotta alla mafia, le indagini nel Trapanese e gli arresti: 'Noi facevamo il nostro lavoro ...