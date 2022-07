' Roma | Veretout è una priorità per il Marsiglia'

Pubblicità

RomaQualitah : @Ern4Pel Speriamo VERETOUT Resta a Roma ????? - North_Star_Roma : Veretout e diawara vicini alla cessione …. - zazoomblog : Roma il Marsiglia insiste per Veretout - #Marsiglia #insiste #Veretout - sportli26181512 : Roma, il Marsiglia insiste per Veretout: Jordan Veretout si avvicina al Marsiglia. A scriverlo è 'L'Equipe', princi… - Dennyy39589941 : @MilanNewsit Fatemi capire la Roma vuole prendere wijnaldum e noi prendiamo veretout x liberargli la casella? Ma x… -

Grazie agli ottimi rapporti con il club italiano il presidente Pablo Longoria ha avviato nei giorni scorsi le trattative per. Lavuole una cessione a titolo definitivo: trattativa in ...' e ancora: 'Ndombelè un pacco clamoroso , quale forte , il tottenham se ne vuole liberare' Non piace neanche il centrocampista della: 'lo riproponi ciclicamente solo tu, come Asensio, ...Diretta Roma Sporting Lisbona streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della terza amichevole giallorossa in Portogallo.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...