Return to Monkey Island: 10 secondi di gameplay per una succosa anteprima – VIDEO

Il punta e clicca che riporterà in auge la leggendaria serie di Ron Gilbert si mostra in un brevissimo gameplay, diremmo noi una pillola, della durata di 10 secondi. Inutile puntualizzare quanto questo avvenimento abbia ancor più acceso l'interesse e le discussioni che roteano intorno alla nuova produzione LucasArts.

È apparso sui social un VIDEO della durata di 10 secondi con protagonista il gameplay di Return to Monkey Island. Il punta e clicca, successore della serie nata tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, si mostra in un brevissimo filmato che ne descrive alcune delle caratteristiche.

