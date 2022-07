Pomezia, chiuso il cancello in Via Giamaica: la strada è stata interdetta al traffico (Di martedì 19 luglio 2022) E’ stato chiuso il cancello su Via Giamaica, la strada che collega Via Pontina Vecchia a Via dei Castelli Romani, a Pomezia. La strada, pur malridotta e che costeggia peraltro un centro sportivo nonché diverse aziende, era percorsa quotidianamente da decine di automobilisti e consentiva di alleggerire il traffico su Via di Castelli Romani. Al momento non sono noti i motivi della chiusura del cancello che finora era sempre rimasto aperto. Come alternativa, al momento, è disponibile la nuova strada di collegamento aperta in corrispondenza del nuovo centro commerciale inaugurato pochi mesi fa. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) E’ statoilsu Via, lache collega Via Pontina Vecchia a Via dei Castelli Romani, a. La, pur malridotta e che costeggia peraltro un centro sportivo nonché diverse aziende, era percorsa quotidianamente da decine di automobilisti e consentiva di alleggerire ilsu Via di Castelli Romani. Al momento non sono noti i motivi della chiusura delche finora era sempre rimasto aperto. Come alternativa, al momento, è disponibile la nuovadi collegamento aperta in corrispondenza del nuovo centro commerciale inaugurato pochi mesi fa. su Il Corriere della Città.

