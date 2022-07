Petrolio: sempre sopra 100 dollari, Wti a quota 102,39 (Di martedì 19 luglio 2022) Petrolio in calo ma sempre 'forte', sopra i 100 euro, in avvio di giornata dopo una fiammata dei prezzi ieri sera a New York. Il Wti scambia a 102,39 dollari al barile ( - 0,20%) mentre il Brent è a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022)in calo ma'forte',i 100 euro, in avvio di giornata dopo una fiammata dei prezzi ieri sera a New York. Il Wti scambia a 102,39al barile ( - 0,20%) mentre il Brent è a ...

Crisi energetica, accelera l'idrogeno ...di sviluppo a lungo termine Stando al report " Hydrogen Roadmap Europe " diffuso sempre dall'...di idrogeno con l'obiettivo di diversificare la propria economia basata sulle esportazioni di petrolio in ... Venezuela: nuovo attentato contro un gasdotto Il ministro del petrolio venezuelano, Tareck El Aissami, ha denunciato «Al Paese, e ai popoli del mondo, un nuovo attacco al sistema del gas nel Venezuela