Palmieri: “Non si può più risanare il rapporto tra Adl e la piazza” (Di martedì 19 luglio 2022) Mercato Napoli, parla Palmieri A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport e corrispondente della Cnn. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 luglio 2022) Mercato Napoli, parlaA “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport e corrispondente della Cnn. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

aanthl : @prohaska83 La Fiorentina è un ottima squadra e farà molto bene. La Lazio si è rinforzata anche se non so come sia… - macsismo : @Fraaa97 per questo avrei tenuto 5000 volte Cambiaso, ma anche un emerson palmieri in prestito secco non avrei schifato - spallettismoo : RT @skiud: Tra Berardi, Palmieri e Di Lorenzo francamente non so chi sia più scarso per questa nazionale... - zielulife2 : RT @skiud: Tra Berardi, Palmieri e Di Lorenzo francamente non so chi sia più scarso per questa nazionale... - giuseppe19861 : @Jos58623444 @fbmaarket non ho detto che non sono buoni gli acquisti, ovvio che se ti presenti con mertens romagno… -