Non bastassero i guai finanziari, ora alla BBC hanno anche quelli sessuali (Di martedì 19 luglio 2022) Lo scandalo del DJ mette sotto pressione la BBC Sunday Times, Rosamund Urwin, Glen Keogh e Hannah AI-Othman, pag.1 Il giudice in pensione che ha guidato la revisione dello scandalo Jimmy Savile alla BBC ha appoggiato un'inchiesta indipendente sulla gestione delle denunce del DJ Tim Westwood da parte della società. Dame Janet Smith ha sottolineato la necessità di una figura imparziale che esamini le denunce registrate contro l'ex DJ di Radio 1 dopo che il direttore generale, Tim Davie, aveva inizialmente insistito sul fatto che la BBC non aveva visto "alcuna prova" delle presunte malefatte di Westwood. Westwood, 64 anni, è stato accusato di cattiva condotta sessuale da 17 donne. Ha lavorato alla BBC dal 1994 al 2013, compreso un periodo di quattro anni sotto la guida di Davie, 55, all'epoca responsabile del settore audio e musica della società.

