Netflix, i primi segnali sulla stretta agli account condivisi: scattano gli aumenti in 5 Paesi (Di martedì 19 luglio 2022) La stretta di Netflix agli account condivisi sta iniziando a concretizzarsi. Il colosso ha annunciato che chiederà ai suoi abbonati di 5 Paesi dell’America centrale e meridionale di pagare 2,99 dollari in più al mese per aggiungere un utente al proprio account, secondo quanto riporta la Bbc. I Paesi interessati sono Argentina, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras, ma Netflix ha avvertito che il plus potrebbe arrivare presto anche negli altri Paesi. La piattaforma prevederà una nuova funzione, dal nome Aggiungi una casa. Per gli utenti che hanno un account con il piano Base si potrà aggiungere solo una casa in più, due per chi ha quello Standard e tre per chi ha la versione Premium. ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Ladista iniziando a concretizzarsi. Il colosso ha annunciato che chiederà ai suoi abbonati di 5dell’America centrale e meridionale di pagare 2,99 dollari in più al mese per aggiungere un utente al proprio, secondo quanto riporta la Bbc. Iinteressati sono Argentina, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras, maha avvertito che il plus potrebbe arrivare presto anche negli altri. La piattaforma prevederà una nuova funzione, dal nome Aggiungi una casa. Per gli utenti che hanno uncon il piano Base si potrà aggiungere solo una casa in più, due per chi ha quello Standard e tre per chi ha la versione Premium. ...

