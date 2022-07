Napoli, TMW: “Ecco Kim Min Jae” (Di martedì 19 luglio 2022) Napoli KIM- Il Napoli continua la sua preparazione, oggi ultimo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida per i partenopei. Gli azzurri ritorneranno per questa settimana a Castelvolturno, il 23 partiranno verso Castel di Sangro. Le parole di Giuntoli sul nord-coreano, sono state molto chiare. Il D.S dei partenopei aveva chiarito che gli azzurri avrebbero acquistato solo se ci fossero state le possibilità. Il Napoli, infatti, sta definendo gli ultimi dettagli per acquistare a titolo definitivo, Kim Min Jae. Il difensore arriverà dal Fenerbache per 20 milioni, prezzo effettivo della sua clausola rescissoria. Battuta la concorrenza del Rennes, già dal primo momento la scelta primaria del difensore è stato il Napoli. Percepirà un ingaggio vicino ai 2,5 milioni più vari bonus, facilmente raggiungibili. Per precisare, il coreano ... Leggi su seriea24 (Di martedì 19 luglio 2022)KIM- Ilcontinua la sua preparazione, oggi ultimo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida per i partenopei. Gli azzurri ritorneranno per questa settimana a Castelvolturno, il 23 partiranno verso Castel di Sangro. Le parole di Giuntoli sul nord-coreano, sono state molto chiare. Il D.S dei partenopei aveva chiarito che gli azzurri avrebbero acquistato solo se ci fossero state le possibilità. Il, infatti, sta definendo gli ultimi dettagli per acquistare a titolo definitivo, Kim Min Jae. Il difensore arriverà dal Fenerbache per 20 milioni, prezzo effettivo della sua clausola rescissoria. Battuta la concorrenza del Rennes, già dal primo momento la scelta primaria del difensore è stato il. Percepirà un ingaggio vicino ai 2,5 milioni più vari bonus, facilmente raggiungibili. Per precisare, il coreano ...

