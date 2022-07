Maurizio Di Cola, Digital Export Management: il Bestseller su come internazionalizzare una PMI (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 19.07.2022 – Secondo il rapporto annuale dell’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), l’80% delle aziende esportatrici sono di piccole e medie dimensioni. Dalla ricerca risulta che, sebbene solo 136.000 di queste vendono all’estero, l’Export da esse generato pesa per oltre il 30% sul PIL. Per tutti quegli imprenditori che desiderano avviare un processo di internazionalizzazione aziendale serio ed efficace ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Maurizio Di Cola “Digital Export Management. come Conquistare Nuovi Clienti Sui Mercati Esteri Con Metodi e Strumenti Innovativi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 19.07.2022 – Secondo il rapporto annuale dell’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), l’80% delle aziende esportatrici sono di piccole e medie dimensioni. Dalla ricerca risulta che, sebbene solo 136.000 di queste vendono all’estero, l’da esse generato pesa per oltre il 30% sul PIL. Per tutti quegli imprenditori che desiderano avviare un processo di internazionalizzazione aziendale serio ed efficace ma non sannofare, esce oggi il libro diDiConquistare Nuovi Clienti Sui Mercati Esteri Con Metodi e Strumenti Innovativi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Maurizio Di Cola, Digital Export Management: il Bestseller su come internazionalizzare una PMI - - LocalPage3 : Maurizio Di Cola, Digital Export Management: il Bestseller su come internazionalizzare una PMI… - brunoeditore : Per tutti quegli #imprenditori che desiderano avviare un processo di #internazionalizzazione aziendale esce oggi il… -