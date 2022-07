LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo ed Errigo avanti! (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 13.50 DI VEROLI AGLI OTTAVI! 15-9 AL FRANCESE POURTIER! 13.48 Cinque stoccate di fila per Vismara e vantaggio di 13-8. Di Verola avanti 11-8. Finale palpitante per entrambe le sfide. 13.47 Volpi tiene sotto controllo Weintruab anche senza brillare: 9-6 con due buoni attacchi. 13.46 ARIANNA Errigo AGLI OTTAVI! 15-3 alla Marino e qualificazione ottenuta senza problemi. 13.45 Vismara piazza tre stoccate in cinque secondi! L’azzurro ora comanda 8-6. Di Verola sul 7-4 in suo favore. 13.43 Errigo sta davvero ridicolizzando Marino! 14-3 e undici match point, dominio totale, la brianzola colpisce in ogni modo. 13.42 Che difesa di Volpi! Stoccata preziosa per il 7-3 che stacca l’avversaria. 13.40 Gran risalita di Di ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13.50 DI VEROLI AGLI OTTAVI! 15-9 AL FRANCESE POURTIER! 13.48 Cinque stoccate di fila per Vismara e vantaggio di 13-8. Di Verola avanti 11-8. Finale palpitante per entrambe le sfide. 13.47 Volpi tiene sotto controllo Weintruab anche senza brillare: 9-6 con due buoni attacchi. 13.46 ARIANNAAGLI OTTAVI! 15-3 alla Marino e qualificazione ottenuta senza problemi. 13.45 Vismara piazza tre stoccate in cinque secondi! L’azzurro ora comanda 8-6. Di Verola sul 7-4 in suo favore. 13.43sta davvero ridicolizzando Marino! 14-3 e undici match point, dominio totale, la brianzola colpisce in ogni modo. 13.42 Che difesa di Volpi! Stoccata preziosa per il 7-3 che stacca l’avversaria. 13.40 Gran risalita di Di ...

