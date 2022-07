La scelta di Draghi e il Parlamento sull’ansa del fiume

Leggi su formiche

(Di martedì 19 luglio 2022) The world is what it is; men who are nothing, who allow themselves to become nothing, have no place in it. Nel preparare il discorso che farà domani in, Marioha riletto le prime pagine di un romanzo del 1979 che aveva apprezzato molto da giovane e che rese famoso il suo autore nell’arco di pochi mesi. Il libro si chiama A Bend in the River (Un’ansa nel) e l’azione si dipana in gran parte in quello che allora era lo Zaire (ora Repubblica Democratica del Congo). Il suo autore è Vidiadhar Surajprasad Naipaul, allora ancora un cittadino di Trinidad e Tobago, ma che grazie a borse di studio aveva frequentato l’Università di Oxford e grazie alla sua penna collaborava a vari giornali. Il libro lo fece divenire famoso. Baronetto e membro della Camera dei Lord e nel 2001 Premio Nobel per la letteratura. Cosa poteva ...