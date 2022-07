Il surreale video del vertice tra Lega e Fi diffuso da Berlusconi: musica thriller in sottofondo, lui e Fascina mano nella mano mentre parla Salvini (Di martedì 19 luglio 2022) Silvio Berlusconi ha diffuso il video, fatto di immagini, con una musica di sottofondo (che ricorda una melodia tra il thriller e l’horror), del vertice del centrodestra a Villa Grande, a Roma, che ha al centro la crisi di governo. Tra i presenti la compagna Marta Fascina, che tiene il leader di Forza Italia per mano mentre parla Matteo Salvini. Poi i capigruppo della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, il coordinatore nazionale di Antonio Tajani, e i capigruppo azzurri Paolo Barelli e Anna Maria Bernini, la senatrice Licia Ronzulli, il presidente di Nci Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa a Antonio De Poli per l’Udc. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Silviohail, fatto di immagini, con unadi(che ricorda una melodia tra ile l’horror), deldel centrodestra a Villa Grande, a Roma, che ha al centro la crisi di governo. Tra i presenti la compagna Marta, che tiene il leader di Forza Italia perMatteo. Poi i capigruppo della, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, il coordinatore nazionale di Antonio Tajani, e i capigruppo azzurri Paolo Barelli e Anna Maria Bernini, la senatrice Licia Ronzulli, il presidente di Nci Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa a Antonio De Poli per l’Udc. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il surreale video del vertice tra Lega e Fi diffuso da Berlusconi: musica thriller in sottofondo, lui e Fascina man… - emifriends : e comunque tra 192 giorni vedo la mia prima cotta, l’uomo della mia vita, il mio fidanzatino dopo circa 12 anni che… - itsgebher : Dua Lipa che dice ad Alessandro di non vedere l'ora di vederlo, boh per me surreale - sistahclaire : io ci sono stata in questo villaggio mi sto pisciando per piacere il surreale - Giuli9100 : RT @restvchill: è tutto così surreale kskseseksks -