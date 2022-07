I carabinieri hanno bloccato la vendita di un quadro di Artemisia Gentileschi a Vienna (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Avrebbero presentato il dipinto "Caritas romana" della pittrice caravaggesca Artemisia Gentileschi (1593-1653) dissimulando la sua attribuzione e dichiarando un prezzo inferiore agli oltre 2 milioni di euro di valore, tramite una agenzia di intermediazione toscana, riuscendo a ottenere un attestato di libera circolazione per passare il confine italiano viziato però "dalla erronea rappresentazione e valutazione dei fatti posti a base della decisione della Commissione consultiva". L'opera è riuscita così a oltrepassare il confine italiano, finendo a Vienna. È proprio nella capitale austriaca che i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Bari lo hanno trovato e riportato in Italia dopo un'intensa attività di indagine durata due anni. Il documento, dunque, è stato annullato con ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Avrebbero presentato il dipinto "Caritas romana" della pittrice caravaggesca(1593-1653) dissimulando la sua attribuzione e dichiarando un prezzo inferiore agli oltre 2 milioni di euro di valore, tramite una agenzia di intermediazione toscana, riuscendo a ottenere un attestato di libera circolazione per passare il confine italiano viziato però "dalla erronea rappresentazione e valutazione dei fatti posti a base della decisione della Commissione consultiva". L'opera è riuscita così a oltrepassare il confine italiano, finendo a. È proprio nella capitale austriaca che idel nucleo tutela del patrimonio culturale di Bari lotrovato e riportato in Italia dopo un'intensa attività di indagine durata due anni. Il documento, dunque, è stato annullato con ...

