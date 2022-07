Gas | raggiunta intesa UE-Azerbaigian | raddoppio forniture per 2027

(Di martedì 19 luglio 2022) Firmato un memorandum d’tra Unione Europea eche prevede ildella capacità del gasdotto meridionale, principale via per il trasporto degli idrocarburi. Baku ha già iniziato ad aumentare le effettive. La Commissione Europea, firmataria del memorandum, ha imposto contrattualmente la quantità minima di 20 miliardi di metri cubi l’anno, da raggiungere entro il. La Commissione ha giustificato la sottoscrizione identificandola come contributo “agli obiettivi di diversificazione del piano REPowerEU, e aiuterà l’Europa a porre fine alla sua dipendenza dal gas russo“. Lo stato caucasico, già dalla giornata di ieri, si è impegnato ad aumentare ledel combustibile, passando dagli 8,1 miliardi dello scorso anno ai 12 miliardi previsti per la ...

Pubblicità

ozymand87647780 : ma allora qualcuno lo aveva compreso che ci si stava infilando in un vicolo cieco e senza gas russo anche freddo e… -

Sky Tg24

"Sappiamo " ha sottolineato Borrell prima dell'intesadal Consiglio " che i russi possono usare ilcome un'arma contro di noi: lo hanno già fatto, diminuendo le forniture, e mercoledì ...La riduzione della domanda può essere ulteriormenteimplementando le misure di risparmio diin tutti i settori e utilizzando i criteri di priorità intelligenti". Incentivi per ridurre ... Gas, Ue si prepara a emergenza: nel piano anche abbassare i termostati di un grado in casa L'inverno sta arrivando, e con una plausibile interruzione della fornitura di gas russo all'orizzonte, i leader europei si affrettano a elaborare piani per superare la stagione fredda. Doman ...I Bonus Luce e Gas sono delle importanti agevolazioni riservate alle famiglie e garantiscono uno sconto sull'importo da pagare per le bollette. La crisi energetica in corso ha spinto il Governo a pote ...