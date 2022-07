Draghi da Mattarella, riparte il tam tam: governo avanti con o senza Conte (Di martedì 19 luglio 2022) Il premier Mario Draghi nella mattina di martedì 19 luglio è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dal Colle sottolineano che l'incontro "rientra nelle consuete interlocuzioni, tanto più in fasi delicate come l'attuale, e all'indomani del viaggio in Algeria". Insomma, al netto del lessico sobrio e istituzionale del Quirinale, è lecito pensare che la crisi di governo sia stato l'argomento principe della riunione, con il premier che mercoledì 20 luglio si recherà in parlamento per le sue comunicazioni, che saranno seguite da un voto di fiducia. Il colloquio si inserisce nei "contatti interlocutori"" che, dopo l'apertura della crisi, si stanno susseguendo a livello politico e istituzionale anche perché è stato lo stesso capo dello Stato, la scorsa settimana, a chiedere al premier ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Il premier Marionella mattina di martedì 19 luglio è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio. Dal Colle sottolineano che l'incontro "rientra nelle consuete interlocuzioni, tanto più in fasi delicate come l'attuale, e all'indomani del viaggio in Algeria". Insomma, al netto del lessico sobrio e istituzionale del Quirinale, è lecito pensare che la crisi disia stato l'argomento principe della riunione, con il premier che mercoledì 20 luglio si recherà in parlamento per le sue comunicazioni, che saranno seguite da un voto di fiducia. Il colloquio si inserisce nei "contatti interlocutori"" che, dopo l'apertura della crisi, si stanno susseguendo a livello politico e istituzionale anche perché è stato lo stesso capo dello Stato, la scorsa settimana, a chiedere al premier ...

