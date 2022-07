Crippa | se Draghi apre a punti M5s ingiustificabile no a fiducia

(Di martedì 19 luglio 2022) "C'è una variabile:deve dire qualcosa. L'oggetto è cosa diràe come si reagirà alle dichiarazioni di. Ribadisco la mia posizione: ascolteremo il discorso diin aula domani. Trovo chiaro che, se aprirà ai principali temi posti all'interno dei 9da parte del M5s, non confermare ladiventa". Il capogruppo M5s alla Camera Davide, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo conferma quanto comunicato in chat ai suoi deputati.

Nel mirino, raccontano in M5s, è finito il capogruppo alla Camera, non solo per aver detto di sì alla richiesta del Pd di calendarizzare le comunicazioni del premierprima a ...... per questo motivo sembrava più logico e corretto chiedere con il Pd le comunicazioni diprima alla Camera e poi al Senato', la spiegazione di. Mentre Giuseppe Conte ammette di non ...Il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa, non esclude che il Movimento possa votare la fiducia al premier. "Ascolteremo il discorso di Draghi in aula. Se aprirà ai principali temi posti all'in ...Il capogruppo M5s alla Camera Davide Crippa, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo conferma quanto comunicato in chat ai suoi deputati ...