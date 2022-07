Conte nel labirinto cerca una via d’uscita. “Ma io che devo fare?” (Di martedì 19 luglio 2022) I contatti con il premier, le giornate al telefono, i parlamentari divisi. Il leader 5 Stelle: «Draghi è un tecnico, non doveva scendere in campo» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 19 luglio 2022) I contatti con il premier, le giornate al telefono, i parlamentari divisi. Il leader 5 Stelle: «Draghi è un tecnico, non doveva scendere in campo»

Pubblicità

GiovaQuez : Per Conte 'adesso la decisione spetta a Draghi, non al Movimento cinque stelle'. Sarebbe questo il risultato di gio… - pietroraffa : Nel discorso di Draghi non c'è nulla in risposta alle richieste di Conte né a quelle di Salvini. Il messaggio è chi… - davidallegranti : Forse Conte riesce nel capolavoro di avere un governo Draghi senza M5S - GraziaMontefal2 : RT @EmilioBerettaF1: Nuova scissione nel M5S altri 20 se ne vanno. FORZA CONTE...ancora un paio di mosse come l'ultima e rimani tu, Fico, G… - MatteoRighetti5 : RT @dariodangelo91: #Draghi nel suo discorso non ha dato modo a #Conte di votargli la fiducia senza perdere la faccia. E non ha permesso a… -