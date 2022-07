CDP Venture Capital lancia Personae, acceleratore per startup tech e welfare: 100k di investimento (Di martedì 19 luglio 2022) CDP Venture Capital Sgr annuncia l’apertura della call di Personae, l’acceleratore che si inserisce nel panorama italiano con un sistema di servizi che mira a supportare startup innovative che propongano soluzioni e modelli di business sostenibili, innovativi e inclusivi nell’ambito del welfare al fine di garantire benessere fisico, psicologico, culturale e sociale alle persone e alla collettività. Il programma di Personae è parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, network presente su tutto il territorio per aiutare la crescita di giovani imprese specializzate nei mercati ad elevato potenziale. Come nasce Personae L’acceleratore Personae nasce su iniziativa di CDP Venture ... Leggi su fmag (Di martedì 19 luglio 2022) CDPSgr annuncia l’apertura della call di, l’che si inserisce nel panorama italiano con un sistema di servizi che mira a supportareinnovative che propongano soluzioni e modelli di business sostenibili, innovativi e inclusivi nell’ambito delal fine di garantire benessere fisico, psicologico, culturale e sociale alle persone e alla collettività. Il programma diè parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, network presente su tutto il territorio per aiutare la crescita di giovani imprese specializzate nei mercati ad elevato potenziale. Come nasceL’nasce su iniziativa di CDP...

