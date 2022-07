Calciomercato Juve | incontro con gli agenti di Ranocchia

Pubblicità

MarcoGuidi13 : #Bremer si avvicina sensibilmente alla #Juve, ma l'offerta scritta da 40 più bonus non è ancora stata presentata al… - Gazzetta_it : Juve, dopo l’addio a De Ligt la prima scelta è Bremer. Ma l’Inter prova a fermarla - MarcoGuidi13 : Comunque vada a finire, #Inter o #Juve, qualcuno su #Bremer dovrà chiedere scusa... Prepariamoci a un lunedì di ord… - ZonaBianconeri : RT @squaloiaco: Io credo che se l’ #inter voleva davvero liberarsi di #sanchez doveva fare come ha fatto la #juve avvisando già a marzo #dy… - squaloiaco : Io credo che se l’ #inter voleva davvero liberarsi di #sanchez doveva fare come ha fatto la #juve avvisando già a m… -

537 Laopera il sorpasso quasi definitivo sull'Inter per Gleison Bremer. In serata il summit tra ... l'atteso incontro tra le parti, secondo quanto appreso da.com , è terminato ...L'Inter non molla, mentre ladopo l'addio di De Ligt ha maggiore forza economica e può presentare un'offerta più alta (40 milioni) rispetto a quella dei nerazzurri. Al presidente del Torino ...Calciomercato Torino / Al termine della cena con Cairo e l'entourage di Bremer, il dt ha fatto il punto sulle trattative per il brasiliano ...Come mai tre giocatori di serie A lasciano il campionato italiano e si trasferiscono in Canada per giocare, tutti e tre, nel Toronto Come si ...