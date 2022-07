BATTITI LIVE, TERZO APPUNTAMENTO TRA FEDEZ, CRISTIANO MALGIOGLIO E DARGEN D’AMICO (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo il successo della scorsa settimana, nuovo APPUNTAMENTO con “Radio Norba Cornetto BATTITI LIVE”, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. “Radio Norba Cornetto BATTITI LIVE” ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1. Come sempre, la rassegna accoglierà ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo il successo della scorsa settimana, nuovocon “Radio Norba Cornetto”, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. “Radio Norba Cornetto” ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1. Come sempre, la rassegna accoglierà ...

Pubblicità

redazionerumors : Dopo il successo delle scorse due tappe ecco la terza serata in compagnia di Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci:… - GossipItalia3 : Battiti Live torna stasera con il terzo appuntamento: svelati tutti gli ospiti #gossipitalianews - radionorba : Terzo appuntamento questa sera con il Radio Norba Cornetto Battiti Live da Gallipoli! Scopri chi sarà con noi dall… - alejwzx : RT @malinconicawyse: -Battiti live -Radio bruno -Coca cola summer festival -Civitanova per tutti quelli che dicevano che cosmary non avrebb… - zazoomblog : Battiti Live 2022 stasera terza puntata: quando inizia? Orario cantanti scaletta canale - #Battiti #stasera #terza… -