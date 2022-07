"250 milioni di debiti, deve pagare". Il presidente dell'Inter Zhang condannato: che botta in tribunale (Di martedì 19 luglio 2022) Beffa per Bremer e botta milionaria in tribunale per Steven Zhang. Ore decisamente difficili per il presidente dell'Inter. Mentre in Italia la Juventus supera i nerazzurri e si prende Gleison Bremer, difensore centrale del Torino a lungo a un passo dai vicecampioni d'Italia, in Cina il figlio del fondatore del colosso dell'e-commerce Suning, Zhang Jindong, ha perso una causa a Hong Kong contro alcuni creditori e dovrà ripagare 255 milioni di dollari (l'equivalente di 248,7 milioni di euro) di debito. Zhang Kangyang, questo il nome cinese del presidente dell'Inter, era stato citato in giudizio ad agosto scorso per 255 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Beffa per Bremer emilionaria inper Steven. Ore decisamente difficili per il. Mentre in Italia la Juventus supera i nerazzurri e si prende Gleison Bremer, difensore centrale del Torino a lungo a un passo dai vicecampioni d'Italia, in Cina il figlio del fondatore del colosso'e-commerce Suning,Jindong, ha perso una causa a Hong Kong contro alcuni creditori e dovrà ri255di dollari (l'equivalente di 248,7di euro) di debito.Kangyang, questo il nome cinese del, era stato citato in giudizio ad agosto scorso per 255 ...

