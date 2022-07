Von der Leyen “Raddoppieremo la fornitura di gas dall’Azerbaigian” (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’Ue si sta rivolgendo a fornitori di energia più affidabili. Oggi sono in Azerbaigian per firmare un nuovo accordo. Il nostro obiettivo è raddoppiare la fornitura di gas dall’Azerbaigian all’Ue in pochi anni. L’Azerbaigian sarà un partner fondamentale per la nostra sicurezza di approvvigionamento e per il nostro cammino verso la neutralità climatica”. Lo rende noto via Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. – Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’Ue si sta rivolgendo a fornitori di energia più affidabili. Oggi sono in Azerbaigian per firmare un nuovo accordo. Il nostro obiettivo è raddoppiare ladi gasall’Ue in pochi anni. L’Azerbaigian sarà un partner fondamentale per la nostra sicurezza di approvvigionamento e per il nostro cammino verso la neutralità climatica”. Lo rende noto via Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der. – Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

