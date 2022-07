Volley femminile. Dopo il flop olimpico, il trionfo europeo, la VNL e un vivaio inesauribile. I Giochi non devono diventare un’ossessione (Di lunedì 18 luglio 2022) Godersi ogni vittoria come se fosse la prima o, speriamo di no, l’ultima: in Italia si fa fatica, tanta fatica, soprattutto quando le aspettative sulla squadra in questione sono altissime. Succede dunque che l’Italia, un mese Dopo il flop olimpico, vinca un europeo in casa della Serbia, battendo le padrone di casa e vendicandosi della sconfitta di Tokyo ma che non riesca a gioire fino in fondo perchè si pensa ancora alla sconfitta nei Giochi. Succede anche che l’Italia, undici mesi Dopo ma contemporaneamente due anni prima di Parigi o due mesi prima del Mondiale, vinca la VNL, ex World League, battendo fra l’altro la Turchia, stavolta in semifinale, a casa sua, impresa mai riuscita a nessuna nazionale azzurra femminile del passato, e subito il pensiero di tanti ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Godersi ogni vittoria come se fosse la prima o, speriamo di no, l’ultima: in Italia si fa fatica, tanta fatica, soprattutto quando le aspettative sulla squadra in questione sono altissime. Succede dunque che l’Italia, un meseil, vinca unin casa della Serbia, battendo le padrone di casa e vendicandosi della sconfitta di Tokyo ma che non riesca a gioire fino in fondo perchè si pensa ancora alla sconfitta nei. Succede anche che l’Italia, undici mesima contemporaneamente due anni prima di Parigi o due mesi prima del Mondiale, vinca la VNL, ex World League, battendo fra l’altro la Turchia, stavolta in semifinale, a casa sua, impresa mai riuscita a nessuna nazionale azzurradel passato, e subito il pensiero di tanti ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA #VOLLEY L'#ITALIA VINCE LA #NATIONSLEAGUE femminile #SkySport #VNL2022 - giomalago : Tutti in piedi per #LaNazionale femminile #volley che fa la storia: travolge il Brasile 3-0 nelle #VNLFinals e vinc… - LucaP52977790 : RT @trentinovolley: ??????| CAMPAGNA ABBONAMENTI ? Questo pomeriggio alle ore 17 presso il Grand Hotel Trento la presentazione del tesseramen… - LaGazzettaWeb : Volley femminile, la Puglia esulta con l'Italia che conquista il primo Europeo under 21 @Federvolley… - sonoViolet : RT @DreamTeamCB: Per un pomeriggio ci si prende la tendenza Sia la femminile che la maschile stanno raggiungendo tanti traguardi E meriter… -