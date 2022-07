Veronica Papa: “Lo sport è stato la mia via d’uscita da un tunnel degli orrori”. (Di lunedì 18 luglio 2022) di Alberto Sigona. Intervista alla promettente tuffatrice italiana Veronica Papa. Ciao Veronica, per iniziare ti chiedo come stai e quali sono i tuoi programmi agonistici futuri. Bene grazie! A fine agosto ci sarà l’Europeo in casa, a Roma, e sicuramente l’obiettivo è quello di far parte della delegazione che rappresenterà l’Italia a questo evento. Se Leggi su freeskipper (Di lunedì 18 luglio 2022) di Alberto Sigona. Intervista alla promettente tuffatrice italiana. Ciao, per iniziare ti chiedo come stai e quali sono i tuoi programmi agonistici futuri. Bene grazie! A fine agosto ci sarà l’Europeo in casa, a Roma, e sicuramente l’obiettivo è quello di far parte della delegazione che rappresenterà l’Italia a questo evento. Se

Pubblicità

freeskipperIT : Veronica Papa: “Lo sport è stato la mia via d’uscita da un tunnel degli orrori”. - Veronica__3 : RT @portamivialou: VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE… - GossipNews_it : Fabio Fulco e Veronica Papa festeggiano il primo compleanno della figlia: foto - zoogabri : @redazioneiene @Veronica Provo una tristezza infinita per questa storia. Che Serena ed il papà possano riposare in pace. - Roberto52585862 : RT @VeronicaAccurso: Oggi è santa Veronica Giuliani ...il mio onomastico ????????nome bellissimo per me ...e stato scelto dal mio caro papà ,il… -