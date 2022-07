Un posto al sole, trama 19 luglio 2022: la proposta di Riccardo (Di lunedì 18 luglio 2022) Nuove scoperte e segreti svelati animeranno l'episodio di Un posto al sole di martedì 19 luglio 2022. Al centro della scena ci sarà ancora una volta la famiglia Giordano, alle prese con l'angosciante momento che sta vivendo Raffaele, finito nel mirino dei camorristi che gli hanno intimato di copiare i file dal computer di Eugenio per scoprire chi fosse il pentito responsabile dei tanti arresti del clan Argento. Il portiere di Palazzo Palladini non ha raccontato a nessuno di essere stato minacciato dagli scagnozzi di Lello Valsano, tranne ad Elvira, con la quale si è sfogato diverse volte e che gli è stata sempre accanto. Raffaele, proprio mentre cercava di ubbidire alle direttive dei malviventi, è stato scoperto da Viola ed è stato costretto a rivelare ai suoi cari la verità. La trama della soap ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 luglio 2022) Nuove scoperte e segreti svelati animeranno l'episodio di Unaldi martedì 19. Al centro della scena ci sarà ancora una volta la famiglia Giordano, alle prese con l'angosciante momento che sta vivendo Raffaele, finito nel mirino dei camorristi che gli hanno intimato di copiare i file dal computer di Eugenio per scoprire chi fosse il pentito responsabile dei tanti arresti del clan Argento. Il portiere di Palazzo Palladini non ha raccontato a nessuno di essere stato minacciato dagli scagnozzi di Lello Valsano, tranne ad Elvira, con la quale si è sfogato diverse volte e che gli è stata sempre accanto. Raffaele, proprio mentre cercava di ubbidire alle direttive dei malviventi, è stato scoperto da Viola ed è stato costretto a rivelare ai suoi cari la verità. Ladella soap ...

