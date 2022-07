Ucraina, Borrell: "Sbloccare i porti e' questione di vita o di morte" (Di lunedì 18 luglio 2022) "Spero, e credo di avere la speranza, che questa settimana sara' possibile raggiungere un accordo per Sbloccare Odessa e altri porti ucraini. Le vite di migliaia, anzi di decine di migliaia di persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) "Spero, e credo di avere la speranza, che questa settimana sara' possibile raggiungere un accordo perOdessa e altriucraini. Le vite di migliaia, anzi di decine di migliaia di persone ...

