The Sims 4 | d’ora in poi sarà possibile scegliere l’orientamento sessuale dei propri Sim

hobihobisf : The Sims più avanti di alcuni su questo app - fioriidelmale : SI È ACCESO IL PC VOLO A GIOCARE A THE SIMS - gloriouspride : scusate ma chi mi ferma dallo streammare su twitch mentre gioco a the sims - FuckHater83 : RT @brsinmuffin: A voi che siete tanto gamba da giudicarli, ho da dire una sola cosa. Se tanto vi piace decidere cosa devono o non devono f… - nekyulen : @rmyhupe é the sims hyung ?? -

Dopo aver annunciato la personalizzazione dei pronomi in4 , il gioco di Maxis fa un altro passo verso l'incisività annunciando alcune caratteristiche dell'aggiornamento disponibile dal 28 luglio, disponibile anche per tutti quelli che non ...Tutti pronti per tornare al liceo grazie alla nuova espansione di4 Vita da liceali , che uscirà il 28 luglio . Anche se non tutti hanno vissuto gli anni delle scuole superiori al meglio, l'idea di mandare i proprial liceo potrebbe essere l'occasione ...The Arizona Diamondbacks select Landon Sims with the 34th overall pick in the MLB draft. Sims was in integral part of the Bulldog’s College World Series championship, closing out the clinching game.A chunk of The World Games’ $256 million expected economic impact comes from short-term jobs created by the games. Results have been mixed so far.