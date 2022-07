Teo Teocoli cacciato da Berlusconi da Arcore: "Lei pensi a...", rovinato per questa frase (Di lunedì 18 luglio 2022) Una vita televisiva che nessuno dimentica. Quella di Teo Teocoli, nato artisticamente al Derby di Milano, resta una vita piena di soddisfazioni. Ma anche di qualche retroscena, che adesso per la prima volta racconta. Teocoli e Silvio Berlusconi, da quanto racconta Fanpage, hanno avuto un rapporto burrascoso negli anni. Una volta, si racconta, che il Cavaliere lo cacciò da Arcore durante un meeting. Porte chiuse a Mediaset. La notizia, però, arriva direttamente da Teocoli nel corso di un'intervista a Il Giornale. "Con Massimo Boldi e Gaspare e Zuzzurro andammo da Silvio Berlusconi a Villa San Martino. Parlammo, fece delle proposte, non ero d'accordo e dissi: Lei costruisca pure Milano 2 che io faccio il mio mestiere. Fui praticamente accompagnato alla porta. Aspettai in auto un'ora e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Una vita televisiva che nessuno dimentica. Quella di Teo, nato artisticamente al Derby di Milano, resta una vita piena di soddisfazioni. Ma anche di qualche retroscena, che adesso per la prima volta racconta.e Silvio, da quanto racconta Fanpage, hanno avuto un rapporto burrascoso negli anni. Una volta, si racconta, che il Cavaliere lo cacciò dadurante un meeting. Porte chiuse a Mediaset. La notizia, però, arriva direttamente danel corso di un'intervista a Il Giornale. "Con Massimo Boldi e Gaspare e Zuzzurro andammo da Silvioa Villa San Martino. Parlammo, fece delle proposte, non ero d'accordo e dissi: Lei costruisca pure Milano 2 che io faccio il mio mestiere. Fui praticamente accompagnato alla porta. Aspettai in auto un'ora e ...

