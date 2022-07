Sistema in crisi E il conto lo paghiamo noi - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 18 luglio 2022) Antonio Troise Hanno reso più piccolo il mondo, avvicinato mete che sembravano irraggiungibili, trasformato città più o meno periferiche in centri internazionali, reso globali imprese localizzate ai ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Antonio Troise Hanno reso più piccolo il mondo, avvicinato mete che sembravano irraggiungibili, trasformato città più o meno periferiche in centri internazionali, reso globali imprese localizzate ai ...

Pubblicità

CarloCalenda : La responsabilità della crisi è tanto dei 5S quanto della Lega. Le continue richieste di sfondare il bilancio pubbl… - isladecoco7 : RT @carlo_taormina: Ti levano il contante per toglierti la libertà e per favorire il sistema usurario delle banche. Bisogna reagire perché… - pincopa02997127 : RT @carlo_taormina: Ti levano il contante per toglierti la libertà e per favorire il sistema usurario delle banche. Bisogna reagire perché… - librogiungla : @PrestePierluigi @ugoarrigo La modernità di andare a sbattere,non che non ci siamo ormai. La crisi delle democrazie… - DeveloperHart : RT @carlo_taormina: Ti levano il contante per toglierti la libertà e per favorire il sistema usurario delle banche. Bisogna reagire perché… -