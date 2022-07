Siccità Lazio – Zingaretti: “Dalla Regione ed Acea un decalogo per un uso responsabile. Attenzione all’acqua” (Di lunedì 18 luglio 2022) “Parte oggi la campagna della Regione Lazio ‘Attenzione all’acqua’, un decalogo, in collaborazione con Acea, per sensibilizzare le persone all’uso responsabile delle nostre risorse idriche. Ognuno di noi può fare la propria parte!”, così su Twitter il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Siccità, Zingaretti: “Un decalogo di comportamenti responsabili, in collaborazione con Acea per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo consapevole e corretto dell’acqua” “Oggi – ha poi proseguito il governatore del Lazio (nella foto) – soprattutto a causa dell’emergenza climatica, stiamo assistendo a grandi fiumi che sembrano prosciugarsi e una crisi idrica preoccupante ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) “Parte oggi la campagna della’, un, in collaborazione con, per sensibilizzare le persone all’usodelle nostre risorse idriche. Ognuno di noi può fare la propria parte!”, così su Twitter il Presidente della, Nicola Zingaretti., Zingaretti: “Undi comportamenti responsabili, in collaborazione conper sensibilizzare i cittadini all’utilizzo consapevole e corretto dell’acqua” “Oggi – ha poi proseguito il governatore del(nella foto) – soprattutto a causa dell’emergenza climatica, stiamo assistendo a grandi fiumi che sembrano prosciugarsi e una crisi idrica preoccupante ...

Pubblicità

italiaserait : Siccità Lazio – Zingaretti: “Dalla Regione ed Acea un decalogo per uso responsabile. attenzione all’acqua” - radioromait : Siccità, nel Lazio parte la campagna ‘attenzione all’acqua’ contro lo spreco delle risorse idriche - horottoilvetro : RT @Hydrology_IRPI: Aggiornamento della mappa di condizioni di #siccità per i primi 10 giorni di Luglio. Le condizioni a cavallo tra Umbria… - glibralato : crisi idrica, siccità, provincia Latina scenario severità idrica media, per ISPRA. Regione Lazio e provincia di Lat… - cheaterbag : RT wireditalia 'Soffre il Nord, in particolare il Veneto. E la Regione Lombardia, dopo il Lazio, ha dichiarato lo s… -