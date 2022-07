Si laurea in Filosofia a 99 anni: corona il suo sogno con 110 e lode (Di lunedì 18 luglio 2022) I sogni si rincorrono sempre, anche se hai quasi 100 anni. E' la lezione che ha dato Giuseppe Paternò, due figli, quattro nipoti e ancora la voglia di imparare di un ventenne., che dopo altri due anni di studi all’Università di Palermo oggi si è laureato in Studi filosofici e storici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 luglio 2022) I sogni si rincorrono sempre, anche se hai quasi 100. E' la lezione che ha dato Giuseppe Paternò, due figli, quattro nipoti e ancora la voglia di imparare di un ventenne., che dopo altri duedi studi all’Università di Palermo oggi si èto in Studi filosofici e storici. L'articolo .

