Ricorda un evento storico, ecco il fatto che in pochi conoscono (Di lunedì 18 luglio 2022) Il bacio è una delle immagini più iconiche nella storia dell’umanità, sia nei film che nella vita. La passione e l’amore di due persone si possono tranquillamente riassumere in un bacio. E’ impossibile dimenticarci della proposta di matrimonio più insolente del cinema, coronata da un bacio appassionato fra Rossella O’Hara e Rhett Butler, nel film L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 18 luglio 2022) Il bacio è una delle immagini più iconiche nella storia dell’umanità, sia nei film che nella vita. La passione e l’amore di due persone si possono tranquillamente riassumere in un bacio. E’ impossibile dimenticarci della proposta di matrimonio più insolente del cinema, coronata da un bacio appassionato fra Rossella O’Hara e Rhett Butler, nel film L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

GeorginaMarinaR : RT @ConsulMexMIL: ?? @ConsulMexMIL vi ricorda che domani martedì 19/7 si terrà il 'Dialogo con l'artista' in spagnolo e a cura di @DANGN_ in… - ConsulMexMIL : ?? @ConsulMexMIL vi ricorda che domani martedì 19/7 si terrà il 'Dialogo con l'artista' in spagnolo e a cura di… - AnnaCaputano : Ogni anno in questa giornata c'è sempre qualcuno che si ricorda questo evento: la morte di #LadyOscar #14Luglio… - PivaPaola : RT @istsupsan: ??L’ISS e il mondo scientifico ricordano Paolo #DelGiudice, fisico teorico e mente curiosa a cui si deve, insieme al Nobel #P… - MassimoChiaram7 : RT @istsupsan: ??L’ISS e il mondo scientifico ricordano Paolo #DelGiudice, fisico teorico e mente curiosa a cui si deve, insieme al Nobel #P… -