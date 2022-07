Putin avvisato. L’Ue prepara la toolbox per la propaganda online (Di lunedì 18 luglio 2022) Le attività di propaganda e interferenza vengono spesso utilizzate come parte di campagne ibride più ampie con l’obiettivo di fuorviare, ingannare e destabilizzare le società democratiche, creando e sfruttando attriti culturali e sociali in modo strategico e coordinato. Si tratta di tattiche mese in atto da diversi Paesi, tra cui la Russia di Vladimir Putin, che le “ha rafforzate” in occasione dell’invasione dell’Ucraina mettendo nel mirino l’Unione europea. Queste sono le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea in merito alle attività di “Foreign Information Manipulation and Interference” (FIMI) approvate oggi. Il documento evidenzia l’impegno europeo a rafforzare gli sforzi davanti a questa minaccia su tutti i livelli, in particolare nei formati multilaterali con all’interno delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali e ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 luglio 2022) Le attività die interferenza vengono spesso utilizzate come parte di campagne ibride più ampie con l’obiettivo di fuorviare, ingannare e destabilizzare le società democratiche, creando e sfruttando attriti culturali e sociali in modo strategico e coordinato. Si tratta di tattiche mese in atto da diversi Paesi, tra cui la Russia di Vladimir, che le “ha rafforzate” in occasione dell’invasione dell’Ucraina mettendo nel mirino l’Unione europea. Queste sono le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea in merito alle attività di “Foreign Information Manipulation and Interference” (FIMI) approvate oggi. Il documento evidenzia l’impegno europeo a rafforzare gli sforzi davanti a questa minaccia su tutti i livelli, in particolare nei formati multilaterali con all’interno delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali e ...

