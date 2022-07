Ookla: Sky Wifi è stata la rete fissa più veloce d’Italia nei primi mesi del 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) In esame i primi sei mesi del 2022. Sky Wifi domina la classifica distanziando di circa 20 punti Fastweb. Vodafone è terza. Le velocità di punta di Sky Wifi sono 445 Mbit/s in download e 281 Mbit/s in upload.... Leggi su dday (Di lunedì 18 luglio 2022) In esame iseidel. Skydomina la classifica distanziando di circa 20 punti Fastweb. Vodafone è terza. Le velocità di punta di Skysono 445 Mbit/s in download e 281 Mbit/s in upload....

