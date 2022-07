Napoli | Leo Ostigard a Dimaro

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il difensore norvegese raggiunge i compagni nel ritiro a. Leoavrà tempo di acclimatarsi al nuovo spogliatoio per poi continuare la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro. Manca solo l’ufficialità: Leosarà un difensore deltrovato l’accordo: via libera alSarà lui il quarto centrale a disposizione di Spalletti. La dirigenza partenopea ha trovato l’intesa definitiva con il Brighton che ha dato il via libera per la firma del difensore norvegese. Luciano Spalletti potrà finalmente avere a disposizione per la preparazione estiva un altro difensore centrale dopo Amir Rrahmani, considerando la cessione di Koulibaly e che Juan Jesus è assente da giorni aper la terza paternità. Profilo ideale per lo ...