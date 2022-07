Napoli, gabbiano in picchiata al Bosco di Capodimonte: afferra cagnolino e lo porta via (Di lunedì 18 luglio 2022) Ha portato il suo cagnolino a passeggio al Bosco di Capodimonte. Sotto gli occhi attoniti della padrona, un gabbiano è sceso in picchiata, l’ha afferrato e l’ha portato via. A raccontare l’inquietante episodio avvenuto nei giorni scorsi nel polmone verde della città Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena (Europa Verde). Napoli, gabbiano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Hato il suoa passeggio aldi. Sotto gli occhi attoniti della padrona, unè sceso in, l’hato e l’hato via. A raccontare l’inquietante episodio avvenuto nei giorni scorsi nel polmone verde della città Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena (Europa Verde).L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Wamiz_it : Gabbiano prende un cane e lo porta via: shock al bosco di Napoli - Labellasospesa : RT @blusewillis1: Porta il cagnolino a passeggio al Bosco di Capodimonte, gabbiano lo afferra e lo porta via - blusewillis1 : Porta il cagnolino a passeggio al Bosco di Capodimonte, gabbiano lo afferra e lo porta via - ummiririnenti : @metruvatstrunz Terribile avventura reale! - corrmezzogiorno : #Napoli Gabbiano in picchiata nel bosco di Capodimonte: afferra un cagnolino e lo por... -