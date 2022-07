Lorenzo Forte: Il sogno deluchiano non esiste più (Di lunedì 18 luglio 2022) di Matteo Gallo «Il ‘sogno deluchiano’ che aveva caratterizzato la vittoriosa campagna elettorale del 1993 e il suo primo sindacato, che io stesso allora avevo sostenuto con entusiasmo, non esiste più. Al suo posto, da più di vent’anni, c’è un sistema di potere senza alcuna visione progettuale della città impegnato esclusivamente a tenere in vita se stesso». Lorenzo Forte non si nasconde dietro un dito né tanto meno tira indietro quello stesso dito. Quarantotto anni, da sempre in trincea con cuore testa e corpo a sinistra del campo di battaglia, già presidente della commissione Cultura al Comune di Salerno e oggi animatore del comitato Salute e Vita, affonda l’indice di una appassionata riflessione a voce alta nelle piaghe dell’attualità politica. Sulla scrivania di un lungo e articolato ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 18 luglio 2022) di Matteo Gallo «Il ‘’ che aveva caratterizzato la vittoriosa campagna elettorale del 1993 e il suo primo sindacato, che io stesso allora avevo sostenuto con entusiasmo, nonpiù. Al suo posto, da più di vent’anni, c’è un sistema di potere senza alcuna visione progettuale della città impegnato esclusivamente a tenere in vita se stesso».non si nasconde dietro un dito né tanto meno tira indietro quello stesso dito. Quarantotto anni, da sempre in trincea con cuore testa e corpo a sinistra del campo di battaglia, già presidente della commissione Cultura al Comune di Salerno e oggi animatore del comitato Salute e Vita, affonda l’indice di una appassionata riflessione a voce alta nelle piaghe dell’attualità politica. Sulla scrivania di un lungo e articolato ...

