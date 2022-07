Let's go to the beach! Una giornata in spiaggia con pazienti pediatrici (Di lunedì 18 luglio 2022) (Genova, 18 luglio 2022) - L'associazione Il Porto dei Piccoli, in collaborazione con Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana e Scuola Italiana Cani di Salvataggio, promuove un progetto per i bambini dell'Istituto Gaslini, che vede il mare come terapia Genova, 18 luglio 2022 - Il mare come terapia per i pazienti pediatrici dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Questo il concetto alla base del progetto Let's go to the beach, organizzato dall'Associazione Il Porto dei piccoli, realizzato in collaborazione con la Guardia Costiera di Genova, la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Liguria e la sezione ligure della Scuola Italiana Cani di Salvataggio. Sabato 16 luglio un nuovo appuntamento in spiaggia per i piccoli pazienti, con tante attività divertenti insieme ai sommozzatori del V Nucleo Sub della Guardia Costiera ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) (Genova, 18 luglio 2022) - L'associazione Il Porto dei Piccoli, in collaborazione con Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana e Scuola Italiana Cani di Salvataggio, promuove un progetto per i bambini dell'Istituto Gaslini, che vede il mare come terapia Genova, 18 luglio 2022 - Il mare come terapia per idell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Questo il concetto alla base del progetto Let's go to the beach, organizzato dall'Associazione Il Porto dei piccoli, realizzato in collaborazione con la Guardia Costiera di Genova, la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Liguria e la sezione ligure della Scuola Italiana Cani di Salvataggio. Sabato 16 luglio un nuovo appuntamento inper i piccoli, con tante attività divertenti insieme ai sommozzatori del V Nucleo Sub della Guardia Costiera ...

