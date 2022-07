Inter, incontro terminato per Bremer: confermata l'offerta, attesa la risposta del Torino. La Juve aspetta (Di lunedì 18 luglio 2022) Summit terminato tra Inter e Torino per Gleison Bremer: l'atteso incontro tra le parti, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Summittraper Gleison: l'attesotra le parti, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter, terminato l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer. Nessun rilancio: presentata offerta da 30 milioni… - AlfredoPedulla : #Bremer: l’incontro con #Zhang non ha portato ad aumento di budget. Stasera l’#Inter vedrà il #Torino con una diffe… - MarcoBarzaghi : Terminato l'incontro, offerta Inter 30 milioni più bonus non migliorabile, la palla passa al Torino #Bremer - TweetGino : Impossibile. #Bremer deve aver firmato sicuramente per l'Inter. Sono giorni che @AlfredoPedulla e il delfino… - Pompeo94 : @OhWhatFun__ Si sì lo sapevamo che questa era l’offerta ma perché presentarla solo oggi? Inter e Torino hanno avuto… -