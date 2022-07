Il presidente del Consiglio in missione in Algeria per comprare più gas

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 luglio 2022) IldelMario Draghi oggi sarà ad Algeri per il quarto vertice intergovernativo italo-algerino. Con lui ci saranno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dell’Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Marta Cartabia, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Nelle ore calde della crisi di governo innescata dai Cinque Stelle, dall’passa una parte importante della risposta alla crisi energetica per l’Italia. Ma anche per l’Europa. Un’altra tappa del percorso di diversificazione delle fonti di approvvigionamento avviato da Draghi ormai da settimane. Perché le riserve di gas del Paese nordafricano sono enormi e il governo Draghi ha lavorato in questi mesi per assicurarsi ...