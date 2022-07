Harry, il regalo toccante per Meghan che non rende felice William: apparteneva a Lady Diana – ecco di cosa si tratta (Di lunedì 18 luglio 2022) Un dono davvero speciale quello che Harry ha fatto alla moglie Meghan, un oggetto di grande valore affettivo appartenuto alla principessa Diana. Ma come l’avrà presa William? Dopo la loro breve comparsa nel Regno Unito in occasione del Giubileo di Platino, Harry e Meghan hanno fatto rientro a casa negli Stati Uniti dove hanno trascorso L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 18 luglio 2022) Un dono davvero speciale quello cheha fatto alla moglie, un oggetto di grande valore affettivo appartenuto alla principessa. Ma come l’avrà presa? Dopo la loro breve comparsa nel Regno Unito in occasione del Giubileo di Platino,hanno fatto rientro a casa negli Stati Uniti dove hanno trascorso L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

idarksevilla : @LoveToMyStans Hermana, es el set de varitas de Harry Potter, así sepa perfectamente el regalo, al abrirlo me voy a… - maaraamorettini : CERCO un biglietto per il concerto di Harry a Bologna il 25/07. VI REGALO MIO FRATELLO IN CAMBIO. I'M LOOKING for… - iamdefenceles : ero alla feltrinelli e sono entrati tre ragazzi parlando di harry (non in modo positivo) cercano la commessa e le c… - sweatxgia : se mi date due biglietti per harry a bologna vi regalo un biscotto + foto del mio cane - ormailuis : RT @gaiashere: tra due giorni è il mio compleanno e vorrei farmi un bel regalo quindi… Cerco due (2) biglietti per Harry Styles a Bologna… -