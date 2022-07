Ha denunciato la morte di 352 bambini in Ucraina (Di lunedì 18 luglio 2022) Non è la prima volta che si perdono le tracce di Marina Ovsjannikova, conosciuta da molti come la giornalista russa pacifista che poche settimane fa ha fatto irruzione al telegiornale della sera denunciando il conflitto tra Russia e Ucraina. È stata nuovamente arrestata (e poi rilasciata nella notte). Le donne icone del conflitto russo-ucraino: i volti e le storie guarda le foto Leggi anche › La guerra in Ucraina si combatte nel Corno d’Africa. Cesvi: si muore di fame ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 luglio 2022) Non è la prima volta che si perdono le tracce di Marina Ovsjannikova, conosciuta da molti come la giornalista russa pacifista che poche settimane fa ha fatto irruzione al telegiornale della sera denunciando il conflitto tra Russia e. È stata nuovamente arrestata (e poi rilasciata nella notte). Le donne icone del conflitto russo-ucraino: i volti e le storie guarda le foto Leggi anche › La guerra insi combatte nel Corno d’Africa. Cesvi: si muore di fame ...

Pubblicità

salernotoday : Minacce di morte ai genitori: denunciato 25enne a Sapri - Italoapolide : @mattinodinapoli l'aggressore è stato denunciato e posto ai domiciliari,??????In USA rischia la pena di morte e in Eur… - MarcodallaSarde : #SerenaMollicone Le ingiustizie non si rispettano, se non riesci a trovare i colpevoli della morte di una ragazza d… - mapiele : RT @survivalitalia: Guardiano del Territorio Indigeno Uru Eu Wau Wau, Ari riceveva minacce di morte per aver denunciato taglialegna e invas… - CrisciGloria : RT @survivalitalia: Guardiano del Territorio Indigeno Uru Eu Wau Wau, Ari riceveva minacce di morte per aver denunciato taglialegna e invas… -