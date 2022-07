Giuntoli non chiude a Mertens: «È un calciatore diverso dagli altri. Deulofeu non va bene col 4-3-3» (Di lunedì 18 luglio 2022) In conferenza stampa Cristiano Giuntoli non chiude a Mertens, anzi. Dalle sue parole noi abbiamo capito che Deulofeu non verrà e che quindi resterà Mertens. Sarebbe l’eterno ritorno del populismo di De Laurentiis. «L’altro giorno Spalletti ha detto che vuole fare il 4-3-3. Dybala era uno snaturare quello che ha in testa. Quindi vale anche per Deulofeu». «Mertens. Con Dries ha un rapporto diretto De Laurentiis. Quel che succederà in futuro non si può sapere. È un capitolo a parte, non è paragonabile ad altri calciatori». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) In conferenza stampa Cristianonon, anzi. Dalle sue parole noi abbiamo capito chenon verrà e che quindi resterà. Sarebbe l’eterno ritorno del populismo di De Laurentiis. «L’altro giorno Spalletti ha detto che vuole fare il 4-3-3. Dybala era uno snaturare quello che ha in testa. Quindi vale anche per». «. Con Dries ha un rapporto diretto De Laurentiis. Quel che succederà in futuro non si può sapere. È un capitolo a parte, non è paragonabile adcalciatori». L'articolo ilNapolista.

