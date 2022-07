Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7? La scelta di Signorini

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il GF Vip 7 partirà tra un paio di mesi, ma in questi giorni stanno continuando a trapelare sul web molteplici notizie inerenti i possibili concorrenti della prossima edizione e non solo. Tra le ultime indiscrezioni, infatti, ce n’è una in particolare che sta generando particolare sgomento e riguarda le opinioniste. Come tutti i telespettatori già sapranno, questo ruolo è stato affidato a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Stando a quanto emerso in queste ore, però, pare che se ne aggiungerà anche una terza. Vediamo cosa è emerso. Ecco chi potrebbe essere la terza opinionista del GF Vip 7 Al GF Vip 7 pare ci sarà un colpo di scena. Contrariamente a quanto accaduto nelle precedenti edizioni, infatti, pare proprio che quest’anno possano esserci delle novità. Si vocifera, infatti, che Alfonsostia seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di inserire una ...