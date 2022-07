F1, Nico Rosberg: “Il mio duello con Lewis Hamilton? Duro e inevitabile, ma non rimpiango nulla…” (Di lunedì 18 luglio 2022) Nico Rosberg torna a parlare del clamoroso duello con Lewis Hamilton del Mondiale di Formula Uno 2016. Una battaglia che ha segnato due carriera. La sua, in primis, dato che dopo il successo finale ha deciso di appendere guanti e casco al chiodo, e quella dell’inglese, che da quel momento in avanti ha ulteriormente alzato l’asticella e ha completato un percorso netto, fino alla conclusione beffarda della stagione 2021. Ad ogni modo Nico Rosberg, a Speedweek, ha raccontato quanto accaduto nel suo scontro frontale con il pilota inglese, iniziando da come è nata la loro rivalità in pista. “Tutto è successo rapidamente, ma solo da quando abbiamo iniziato a battagliare per il titolo, non prima – rivela il pilota tedesco – Non c’è stato un momento preciso che ha acceso la ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022)torna a parlare del clamorosocondel Mondiale di Formula Uno 2016. Una battaglia che ha segnato due carriera. La sua, in primis, dato che dopo il successo finale ha deciso di appendere guanti e casco al chiodo, e quella dell’inglese, che da quel momento in avanti ha ulteriormente alzato l’asticella e ha completato un percorso netto, fino alla conclusione beffarda della stagione 2021. Ad ogni modo, a Speedweek, ha raccontato quanto accaduto nel suo scontro frontale con il pilota inglese, iniziando da come è nata la loro rivalità in pista. “Tutto è successo rapidamente, ma solo da quando abbiamo iniziato a battagliare per il titolo, non prima – rivela il pilota tedesco – Non c’è stato un momento preciso che ha acceso la ...

Pubblicità

FormulaPassion : #F1 | Il legame tra i due piloti è noto, ma secondo Nico Rosberg non sopravvivrebbe ad un duello iridato - heinz_beans_ : @FormulaSebi austria 2019 2021 2017 brazil 2016 nico rosberg daniel ricciardo - MickSchumi_IT : ??? Nico Rosberg: 'E' bastata una Gara, una bella battaglia, e tutti dimenticano il passato. Questo è il lato pazzo… - axelvassallo : RT @automotorinews: ??? #F1, Nico #Rosberg è sicuro: Mick #Schumacher non deve avere fretta di passare in un top team ??? 'Ha ancora bisogno… - rnaudmeunier : RT @automotorinews: ??? #F1, Nico #Rosberg è sicuro: Mick #Schumacher non deve avere fretta di passare in un top team ??? 'Ha ancora bisogno… -