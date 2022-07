Domenica nera per i voli Scioperano le low cost Migliaia di turisti restano a terra (Di lunedì 18 luglio 2022) Almeno 615 voli cancellati, disagi, ondata di richiesta di rimborsi in arrivo. Lo sciopero di quattro ore, dalle 14 alle 18, indetto da piloti e assistenti di volo delle compagnie low cost Ryanair, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Almeno 615cancellati, disagi, ondata di richiesta di rimborsi in arrivo. Lo sciopero di quattro ore, dalle 14 alle 18, indetto da piloti e assistenti di volo delle compagnie lowRyanair, ...

Pubblicità

manuhellt : RT @MKh979: @Campanelli11 Domenica 17 Luglio ci troviamo con 3 difensori centrali, uno di 36anni, uno che non ha fatto una singola presenza… - GiovanniVerdoli : RT @RedRonnie: Raffaella Carrà e Red Ronnie: il punk degli Stranglers galeotti in studio, Pinky 14, Domenica In 87 Mi sono vestito da Rocke… - MKh979 : @Campanelli11 Domenica 17 Luglio ci troviamo con 3 difensori centrali, uno di 36anni, uno che non ha fatto una sing… - infoitinterno : La domenica nera del trasporto aereo, disagi e ritardi per i passeggero a causa dello sciopero dei lavoratori low c… - RedRonnie : Raffaella Carrà e Red Ronnie: il punk degli Stranglers galeotti in studio, Pinky 14, Domenica In 87 Mi sono vestito… -