Dichiarazione precompilata: spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici. FAQ Agenzia delle Entrate (Di lunedì 18 luglio 2022) Alcune FAQ dell'Agenzia delle Entrate relative alle spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici in relazione alla Dichiarazione precompilata L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 luglio 2022) Alcune FAQ dell'relative alleedin relazione allaL'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Dichiarazione precompilata: spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici. FAQ Agenzia delle En… - Faisaluc3 : RT @enpaonlus: Enpa è #cura, ogni giorno. Donaci il tuo #5x1000. Non ti costa nulla. Scrivi il nostro codice fiscale 80116050586 nella tu… - aran_agenzia : RT @Agenzia_Entrate: #Precompilata Hai sostenuto nel periodo d'imposta delle #spese #sanitarie che non ritrovi né in #dichiarazione né nel… - consumatorirt : RT @Agenzia_Entrate: #Precompilata Hai sostenuto nel periodo d'imposta delle #spese #sanitarie che non ritrovi né in #dichiarazione né nel… - hectorpesantez : RT @Agenzia_Entrate: #Precompilata Hai sostenuto nel periodo d'imposta delle #spese #sanitarie che non ritrovi né in #dichiarazione né nel… -