Covid, allarme Ecdc: «Così nei prossimi mesi aumenteranno morti e contagi» (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Europa si prepara al terzo autunno dall’arrivo del Covid. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha diffuso una relazione intitolata Considerazioni preliminari di salute pubblica per le strategie di vaccinazione Covid-19 nella seconda metà del 2022. Qui si spiega che nelle ultime cinque settimane i tassi di notifica dei nuovi casi di Covid e i tassi di mortalità sono rimasti stabili, ma in futuro sono destinati ad aumentare. Per questo l’Ecdc avverte che ora c’è l’urgenza di rinforzare i sistemi di sorveglianza sulla pandemia, aumentando il numero di test e monitorando insieme la diffusione del Sars-Cov-2 e del virus della normale influenza. Ancora adesso, scrivono, i Paesi non riescono a controllare con abbastanza efficacia l’andamento dei virus ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Europa si prepara al terzo autunno dall’arrivo del. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () ha diffuso una relazione intitolata Considerazioni preliminari di salute pubblica per le strategie di vaccinazione-19 nella seconda metà del 2022. Qui si spiega che nelle ultime cinque settimane i tassi di notifica dei nuovi casi die i tassi di mortalità sono rimasti stabili, ma in futuro sono destinati ad aumentare. Per questo l’avverte che ora c’è l’urgenza di rinforzare i sistemi di sorveglianza sulla pandemia, aumentando il numero di test e monitorando insieme la diffusione del Sars-Cov-2 e del virus della normale influenza. Ancora adesso, scrivono, i Paesi non riescono a controllare con abbastanza efficacia l’andamento dei virus ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'allarme dell'Ecdc, i contagi e i morti per Covid aumenteranno. La nota del Centro europeo per la prevenzione e il… - AlexBazzaro : Covid, allarme di Ricciardi: “Rischiamo 30mila morti in un anno”. Se scegli un soggetto di questo tipo come consul… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo con la liturgia del terrore sul #Covid, ma qualcosa nei numeri non torna... ?? - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: L'allarme dell'Ecdc, i contagi e i morti per Covid aumenteranno. La nota del Centro europeo per la prevenzione e il contr… - telodogratis : Covid, l’allarme del Centro europeo di prevenzione, “Casi e morti aumenteranno in autunno” -