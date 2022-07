Con Apocalisse4800 inizia settimana più calda del 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Nuova ondata di caldo eccezionale all’orizzonte. Con l’inizio della settimana Apocalisse4800 diventerà sempre più forte e potente, tanto da far raggiungere temperature record su molte città e con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40°C in pianura. Con l’anticiclone africano – chiamato così per la quota dello zero termico prevista appunto a 4800m, ovvero sulla cima d’Europa, sul Monte Bianco – si raggiungerà una quasi totale stabilità dell’atmosfera. Per tutti i prossimi sette giorni il sole infatti sarà prevalente e il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Da segnalare soltanto occasionali e piuttosto isolati brevi rovesci o rapidi temporali di calore lungo i confini alpini (soprattutto dell’Alto Adige, in Val Pusteria) e più raramente sugli Appennini centrali (specie in Abruzzo). Ma saranno le ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Nuova ondata di caldo eccezionale all’orizzonte. Con l’inizio delladiventerà sempre più forte e potente, tanto da far raggiungere temperature record su molte città e con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40°C in pianura. Con l’anticiclone africano – chiamato così per la quota dello zero termico prevista appunto a 4800m, ovvero sulla cima d’Europa, sul Monte Bianco – si raggiungerà una quasi totale stabilità dell’atmosfera. Per tutti i prossimi sette giorni il sole infatti sarà prevalente e il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Da segnalare soltanto occasionali e piuttosto isolati brevi rovesci o rapidi temporali di calore lungo i confini alpini (soprattutto dell’Alto Adige, in Val Pusteria) e più raramente sugli Appennini centrali (specie in Abruzzo). Ma saranno le ...

